Une marche silencieuse pour la petite Rosalie

La marche silencieuse prévue mardi soir à la mémoire de la petite Rosalie pourrait attirer des centaines de personnes dans les rues de Charlesbourg, à Québec.

Même l’instigatrice du rassemblement risque d’être surprise par l’ampleur du phénomène. Les citoyens touchés par le drame sont attendus à 19 h sur l’avenue de Gaulle, devant la résidence où le corps a été retrouvé mercredi dernier.

Tout le Québec

«L’histoire m’a tellement bouleversée. Je n’arrivais plus à dormir. Je ne faisais que penser à cette petite fille. Je voulais lui rendre hommage et je crois que tout le Québec est touché», a expliqué Amélie Tremblay, qui habite le secteur de Pintendre, à Lévis.

La mère de trois enfants de 14, 12 et 4 ans souhaite se rendre au parc de la Terrasse-du-Bon-Air, lieu de la découverte de la poussette, avant de revenir au point de départ. La police sera présente afin d’assurer la sécurité des participants sur ce trajet d’un peu plus de deux kilomètres au total.

«Je ne pensais pas que mon événement allait prendre autant d’ampleur. J’aimerais le plus grand nombre de personnes possible. J’imagine qu’il y aura plusieurs familles. Lorsque j’ai appris ce qui s’était passé, j’ai pris ma petite dans mes bras pour lui dire que je l’aimais. Je ne suis pas la seule à avoir fait ça», a-t-elle ajouté.

Fortement ébranlé, le propriétaire de la résidence de l’avenue de Gaulle, qui n’a rien à voir avec l’affaire, est sorti à l’extérieur lundi pour observer discrètement le recueillement des gens. Sans vouloir commenter, il dit vivre des jours difficiles.

De l’aide

Quelques jours après le crime, l’organisatrice de la marche se pose encore les mêmes questions que le grand public.

«Je ne comprends pas comment un être humain peut tuer son propre enfant, son sang. C’est le geste le plus incompréhensible qui existe. Si quelqu’un a de la difficulté, c’est possible d’obtenir de l’aide. On ne touche pas à un enfant. Il faut les protéger», a affirmé Amélie Tremblay, qui ne lance pas la pierre à la DPJ, mais espère une révision des lois et des protocoles d’intervention.

«On arrive à peine à oublier Guy Turcotte et ça se produit à nouveau», a résumé lundi un homme venu déposer une peluche à travers les autres.

Une Marche à la mémoire de la victime

• À 19 h mardi

• Départ au 5055, avenue de Gaulle, lieu de la découverte du corps de la petite victime.

• Les participants se rendront dans le parc de la Terrasse-du-Bon-Air, avant de revenir ensuite au point de départ.

• Le trajet est d’environ 2,2 km.