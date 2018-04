Vente controversée d’immeubles: Québec change les règles à la SQI

Dans la foulée de la vente controversée de trois immeubles, le gouvernement Couillard contrôlera de plus près les transactions immobilières de propriétés par la Société québécoise des infrastructures d’une valeur excédant 10 millions $.

Le président du Conseil du trésor, Pierre Arcand, en a fait l’annonce lundi à Québec aux côtés du président-directeur général de la SQI, Yves Ouellet.

Plus redevables

Les nouvelles règles rendront les élus plus redevables des transactions. Jusqu’ici, la vente ou l’acquisition d’immeubles nécessitait uniquement l’approbation du PDG de la SQI et de son conseil d’administration.

Désormais, les transactions d’une valeur entre 10 millions $ et 50 millions $ devront être approuvées par le Conseil du trésor. Pour les projets de 50 millions $ et plus, le conseil des ministres devra donner son approbation.

Ces modifications au processus surviennent alors que Québec veut procéder à des achats immobiliers afin de loger ses fonctionnaires. Pour le moment, Québec est propriétaire de 28% de ses bureaux. Il souhaite faire passer ce ratio à 35%.

Pas encore de poursuites

Après la publication d’un rapport de la Vérificatrice générale l’automne dernier, la SQI avait promis d’entreprendre des recours civils «au moment opportun» afin de récupérer les sommes consenties de façon indue aux acheteurs des trois immeubles.

Le PDG de l’organisme, Yves Ouellet, a expliqué lundi qu’il attend les conclusions de l’enquête de l’UPAC avant de procéder. Yves Ouellet assure toutefois que les membres du C.A. et de la haute direction qui auraient pu être impliqués dans le scandale ont quitté depuis.

- Avec la collaboration de Patrick Bellerose