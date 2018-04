Plus de 2 millions de dollars pour les penthouses

Dix-huit mois après le dévoilement du projet immobilier haut de gamme Humaniti qui se situe en plein cœur du Quartier international de Montréal, les promoteurs sont maintenant prêts à mettre en vente les 158 condos de ce qui sera, dès l’été 2020, la première communauté verticale intégrée de la métropole.

Cogir immobilier, DevMcGill et le Fonds immobilier de solidarité FTQ investissent plus de 200 millions $ dans cet immeuble signature qui, en plus des condos, comprendra un hôtel de près de 200 chambres opéré par Autograph Collection de Marriott, une nouvelle bannière débarquant au Québec.

Humaniti comprendra aussi 314 appartements locatifs, qui seront toutefois offerts plus tard, de même que cinq étages de bureau dans un bâtiment connexe donnant sur une cour intérieure faisant le pont entre les rues Viger Ouest et de la Gauchetière Ouest.

Des commerces, dont un restaurant, s’ajouteront aux attraits pour les occupants. Un spa, une salle d’exercice de 4000 pieds carrés, deux piscines extérieures et deux «lounges» sont aussi prévus.

Les condos se retrouveront aux étages supérieurs de la tour principale de 39 étages, soit à partir du 26e étage. Les unités de 400 à 3000 pieds carrés se détailleront entre 300 000 $ et plus de 2 millions $ pour les penthouses, disponibles aux trois derniers niveaux.

«Les plafonds seront de neuf pieds, exception faite des penthouses où la hauteur atteindra 10 pieds. La dalle de béton sera apparente pour aller chercher un petit côté brut. On a essayé d’optimiser la luminosité, la simplicité et l’audace par rapport à l’aménagement, en créant des lieux invitants, naturels et paisibles à travers les choix de matériaux», a relaté à l’Agence QMI Michel Aubé, architecte de la firme Lemay.

Comme les condos seront situés du 26e au 39e étage, le fleuve, la montagne, le centre-ville et le pont Jacques-Cartier seront autant d’éléments de décor pour les futurs propriétaires, principalement des gens d’affaires ou de jeunes professionnels.

«C’est un projet unique, un projet boutique avec ses 158 unités. Ceux qui ne bougent pas assez vite vont sûrement s’en mordre les doigts. On est dans le ciel avec des vues non obstruées à 360 degrés. Il n’y aura pas de mauvaises façades», a dit Stéphane Côté, président de DevMcGill et de Développement Cogir.

«C’est très "lifestyle", c’est très connecté. On peut faire beaucoup de choses à pied ou avec le vélo partage ou l’autopartage. On entre dans le palais des congrès ou dans la Caisse, et on est dans le Montréal souterrain. Les gens qui vont habiter Humaniti sont ceux qui veulent un style de vie où la facilité est au rendez-vous. Le vrai luxe, aujourd’hui, ce n’est pas de mettre des poignées dorées; le vrai luxe c’est d’avoir du temps, de la facilité, que ce soit agréable, avoir accès aux services hôteliers, ne pas être pris dans le trafic», a complété M. Côté.

«En immobilier, la clé, c’est l’emplacement. Ce qui est bien avec Humaniti, c’est que l’emplacement est combiné avec l’aspect communauté. On est à quelques pas de tout ce qui est important, et il n’y a qu’une phase, ce qui crée une rareté. Les acheteurs ici veulent et comprennent ce style de vie que va offrir Humaniti», a dit Sacha Brosseau, vice-président du courtage de Sotheby’s International Realty Canada, qui a le mandat de vendre les unités.

Certifications LEED Argent et WELL

Les promoteurs visent les certifications LEED Argent et WELL. Cette dernière, qui a trait au confort de l’occupant, pourrait être octroyée pour la première fois au Canada.

Humaniti sera un projet branché, dans la mesure où il disposera de sa propre application permettant d’avoir accès à plusieurs services en quelques clics, dont un concierge physique et son complément virtuel.

Vente VIP

Signe de l’engouement que suscite Humaniti, des centaines de personnes sont attendues ce jeudi pour une vente VIP qui se déroulera au parquet de l’édifice Jacques-Parizeau de la Caisse de dépôt et placement du Québec. S’il reste des unités à vendre, un bureau des ventes ouvrira ses portes dans les premiers jours du mois de mai.

Le projet signé par la firme Lemay, tant pour l’architecture que le design, est en construction depuis l'été dernier. Les travailleurs s’affairent à aménager les cinq étages de stationnement en souterrain et les premiers étages visibles au niveau de la rue devraient émerger dès cet été.

Humaniti en chiffres

Tour principale de 39 étages

158 condos

314 unités locatives

Hôtel de 193 chambres opéré par la bannière Autograph Collection par Marriott

Deux piscines extérieures et deux «lounges»

Salle d’exercice de 4000 pieds carrés

Un spa

Une esplanade piétonnière reliant les rues de la Gauchetière Ouest et Viger Ouest

Cinq étages de stationnement en souterrain