Des centaines de personnes veulent travailler dans le «pot»

Des centaines de chercheurs d’emplois ont participé à un salon de l’emploi de l’entreprise Canopy Growth, qui produira bientôt du cannabis à Mirabel.

Plusieurs consommateurs de cannabis rêvent de pouvoir œuvrer dans cette nouvelle industrie.

C’est le cas de Félix Parent, qui a découvert le pot à l’âge de 18 ans alors qu’il était atteint d’un cancer. Il explique que les médicaments prescrits lui donnaient de nombreux effets secondaires, mais pas la marijuana. Il a donc cessé plusieurs médicaments pour fumer.

L’homme avoue qu’il en consommait aussi de façon récréative. «Je ne pouvais pas aller à l’école à ce moment-là. Les journées passaient plus vite», avoue-t-il. Il aimerait être chef d’équipe au niveau de la production.

Les serres Stéphane Bertrand de Mirabel ont annoncé en novembre leur association avec Canopy Growth pour transformer leurs serres de tomates en serres de pot.

L’entreprise cherche une soixantaine de travailleurs. Plusieurs postes y sont offerts, allant de la production de cannabis à la sécurité, en passant par des postes d’agents de liaison avec Santé Canada.

Emploi comme les autres

Carmen Goulet étudie en horticulture au centre de formation agricole de Mirabel. Elle ne se formalise pas du fait que ce soit des serres de marijuana.

«Peu importe le végétal, ce n’est pas important», lance la femme qui avoue en avoir consommé au Colorado, où c’est déjà légal.

Elle affirme en avoir acheté dans un endroit qui ressemblait à une Société des alcools du Québec, où l’on présentait le pot comme les vins. Il y avait différentes saveurs et le tout était bien expliqué par les commis du magasin de pot.

Sylvie Bilodeau habite à 5 minutes des Serres Stéphane Bertrand. La femme dans la cinquantaine travaille dans le domaine de l’entretien ménager. Elle aimerait y décrocher un poste de concierge. «Je n’en ai jamais fumé et je ne veux pas en fumer. Je suis ici pour le travail à côté de chez moi», précise-t-elle.

Inondée de CV

Le porte-parole de l’entreprise, Adam Greenblatt, est très satisfait de la réaction des gens et il est certain qu’il trouvera les employés souhaités. «Nous avons rencontré beaucoup de bonnes candidatures», dit-il. L’entreprise avait déjà reçu plus de 200 CV avant le salon.