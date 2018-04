Il fuit le tribunal avant d'être incarcéré

Un homme de Saint-Jérôme qui a allumé sept incendies en une nuit, dont un qui aurait pu coûter la vie à un aîné, a fui le tribunal lundi au moment où il allait être incarcéré, et il était toujours recherché mardi.

Dès que les policiers mettront la main au collet de Cristian Andres Medina Bolanos, il prendra le chemin des cellules pour au moins un an et demi, peut-être plus.

La juge Claudie Bélanger devait prononcer la sentence de l’homme de 26 ans lundi après-midi, au palais de justice de Saint-Jérôme, mais celui-ci a vraisemblablement tenté d’esquiver la procédure en ne se présentant pas en cour.

Il avait pourtant passé toute la matinée sur place, alors que les avocats de la Couronne et de la défense faisaient leurs observations quant à la peine à lui imposer.

«Je suis très déçu», a dit à la juge Me Carl Ouimet, de la défense, visiblement surpris par l’absence de son client.

Plus tôt, le criminaliste avait suggéré une peine de 18 mois de prison, suivis d’une probation de trois ans, tandis que la Couronne, représentée par Me Fanny Dubois-Grondin, réclamait trois ans de pénitencier pour le jeune incendiaire, dont les actes étaient survenus dans la nuit du 21 septembre 2016.

Policiers courageux

Un abri Tempo, quatre véhicules, le balcon d’une résidence et un duplex avaient été la proie des flammes entre 1 h 35 et 3 h 29, donnant du fil à retordre aux pompiers.

Trois personnes âgées, qui résidaient dans le duplex incendié sur la rue O’Shea, s’en sont sorties indemnes grâce à l’intervention risquée de deux patrouilleurs qui ont pénétré dans leurs logements alors que les flammes faisaient rage.

«Je me considère chanceux d’être encore en vie. Si je n’avais pas été réveillé, c’est certain que j’y passais. Le feu progressait très rapidement», a déclaré Bernard Wall aux policiers après l’incendie. L’homme de 78 ans a tout perdu.

«Un miracle»

«C’est un miracle qu’il n’y ait pas eu de décès», a souligné la juge Bélanger.

Medina Bolanos était intoxiqué par l’alcool lorsqu’il a commis ses crimes. D’après ce que son avocat a dit à la cour, le jeune homme a eu une enfance difficile dans son pays d’origine, la Colombie, et il consommait «pour masquer ses problèmes». Il a effectué deux thérapies depuis.

– Avec la collaboration spéciale de Christian Plouffe