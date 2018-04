Le chauffeur de la STM suspendu cinq jours

Le chauffeur d’autobus de la STM qui a frôlé un cycliste le 12 avril dernier, au centre-ville de Montréal, s’est vu imposer cinq jours de suspension.

Son syndicat, le SCFP-Québec, a confirmé l’information mardi à TVA Nouvelles, en précisant que la suspension était sans solde.

«Le Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes (SCFP 1983) prend acte de la mesure imposée au chauffeur qui a été impliqué dans un incident qui est devenu une vidéo virale sur Internet.»



«Le Syndicat rappelle qu’il a un devoir de représentation envers tous ses membres et que ces derniers peuvent compter sur la meilleure représentation possible chaque fois que le besoin se présente.»

«Plutôt que d’alimenter l’antagonisme entre les différents usagers de la route, les Montréalais devraient s’unir afin de mettre la pression sur les différents paliers décisionnels pour que de meilleures infrastructures soient disponibles et que l’offre de transport en commun soit améliorée et que nos membres puissent servir la population dans des conditions qui valorisent le transport en commun et le transport actif.»



«Le Syndicat encourage tout le monde, du plus vulnérable au poids lourd, à respecter le Code de la sécurité routière et les règlements en vigueur», a déclaré Renato Carlone, président du syndicat des chauffeurs d’autobus de la STM.

L'employé de la société de transport en commun visé par la sanction était passé à quelques centimètres à peine du cycliste, le 12 avril dernier, sur la rue Sherbrooke à la hauteur d’Atwater, dans l’ouest de la métropole.

L’homme à vélo, Stéphane Popovic, avait une caméra installée sur son casque, ce qui lui avait permis de tout filmer.

À la suite de l'incident, une altercation a éclaté entre les deux usagers de la route.

La vidéo de l'altercation, qui a énormément circulé sur le web, a relancé le débat sur le délicat partage de la route.