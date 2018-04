Les places disponibles pour les demandeurs d’asile à Montréal limitées

La directive du gouvernement Couillard de limiter à 1850 le nombre de places d'hébergement pour les demandeurs d’asile à Montréal est entrée en vigueur mardi. Alors que les migrants irréguliers continuent d’affluer à la frontière, les transports vers Montréal ont été réduits.

Le nombre de demandeurs d’asile transportés du chemin Roxham vers Montréal a été limité à 100 par jour, a indiqué Jean-Pierre Fortin, président du syndicat des douanes et de l’immigration. Mardi, 91 personnes ont dû rester sur les lieux à Lacolle pour respecter ce quota.

«L’hébergement est très limité. La pleine capacité est de 200, a expliqué Jean-Pierre Fortin. Les instances provinciales et fédérales doivent se parler. De notre côté, on s’occupe des dossiers, de la sécurité. On s’assure que ces personnes entrent de bonne foi.»

Cependant, les pointes d’arrivées prévues cet été par le gouvernement inquiètent les douaniers. Pas moins de 400 demandeurs d’asile pourraient arriver par le chemin Roxham sur une base quotidienne.

Alors que la période estivale est déjà le temps de l’année le plus occupé pour les douaniers, M. Fortin réclame de nouveaux effectifs pour pouvoir répondre à la demande.

Le taux d’occupation des sites d’hébergement à Montréal se chiffrait à 70 % lundi.