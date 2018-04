Les Torontois pleurent leurs morts

Des milliers de Torontois ont défilé depuis lundi devant le mémorial érigé spontanément après l'attaque au camion-bélier de Toronto, laissant derrière eux des fleurs, des messages de sympathie et des larmes en mémoire des 10 personnes tuées lors de l'événement.

À LIRE ÉGALEMENT

Les premiers visages de la tragédie

Attaque de Toronto : une majorité de femmes parmi les victimes

Tout ce que l'on sait sur le présumé tueur de Toronto Alek Minassian

Camion-bélier: 10 accusations de meurtre pour Alek Minassian

Sur place, à l'angle de la rue Yonge et de l'avenue Finch, des centaines de bouquets de fleurs colorent le square Olive, tandis que des messages d'amour et de condoléances prennent toute la place sur des affiches laissées à l'attention des passants.

Le maire de Toronto, John Tory, et la première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, se sont rendus sur place en après-midi, mardi.

«Il est très dur, en de tels moments, de trouver les bons mots – des mots qui vont réconforter. Sachez que vous avez été aimés et que vous êtes aimés. De la part du gouvernement de l'Ontario, nos plus sincères sympathies et tout notre amour», a notamment écrit Mme Wynne sur l'une des affiches.

«C'est avec le cœur lourd que j'offre mes sincères condoléances au nom des gens de la Ville de Toronto. Ceux qui nous ont été pris nous manqueront et nous nous tiendrons solidaires avec leurs familles et leurs amis», a ajouté le maire Tory.

«Cette place demeurera à jamais une cicatrice à Toronto, mais comme toutes les cicatrices, elle fait partie du processus de guérison», a-t-il ajouté en point de presse par la suite.

Le mot-clic #Torontostrong s'est rapidement imposé sur les réseaux sociaux parmi les internautes souhaitant offrir leur support aux Torontois et à toutes les personnes affectées par la tragédie.

En soirée, mardi, de nombreux Torontois ont bravé la pluie qui s'est mise à tomber sur la Ville Reine pour prendre part à une vigile au square Olive.