Luc Ferrandez sort de ses gonds

Le maire de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal est sorti de ses gonds après la publication hier soir sur les médias sociaux par un membre de l’opposition officielle d’une photo de Luc Ferrandez, les yeux fermés, sur sa chaise, en pleine séance du conseil de ville.

De nombreux internautes ont retweeté la photo. La séance du conseil municipal d’hier soir qui était webdiffusée a été mise en ligne sur le site internet de la Ville de Montréal, mardi matin.

On voit M. Ferrandez qui semble somnoler, lors de la période de questions des citoyens au conseil municipal.

À LIRE ÉGALEMENT:

Luc Ferrandez somnole au conseil municipal?

Pendant que son collègue Éric Alan Caldwell, responsable des transports, répondait à une question d’un citoyen à propos de panneaux lumineux, le maire a fermé ses yeux et appuyé sa nuque sur sa chaise quelques secondes.

L’élu, qui a reçu la semaine dernière une contravention pour avoir roulé à BIXI en sens inverse, semble alors assoupi.

Son repos n’aura pas duré toute la séance puisqu’un peu plus tard, le responsable des grands parcs a répondu à des questions sur la biodiversité et le projet de parc-nature près du Technoparc.

Une quinzaine de minutes avant la fin du conseil, l'élu a tout de même somnolé de nouveau quelques secondes alors que son collègue M. Caldwell parlait cette fois de panneaux d'information électroniques.

En réaction mardi midi, M. Ferrandez s’en est pris aux médias, dont TVA.

«C’est du salissage, de la persécution, je ne vous parle plus. Il y a des limites à s’attaquer à ma réputation de façon superficielle. Je ne me suis pas assoupi, j’ai fermé les yeux. Si lorsque je ferme les yeux dans un conseil, ça fait les médias nationaux, on a un problème de média. Je suis sans doute un des élus qui travaille le plus fort, qui a le plus de responsabilités, qui est le plus présent à la fois dans les médias et dans la réalité de l’hôtel de ville. C’est vous qui faites la perception, c’est Québecor, TVA, le "24 heures" qui est à la base de toutes ces affaires-là. Il faut que ça cesse. On a le droit de fermer les yeux dans un conseil qui dure six heures alors qu’on dort quatre heures par nuit.’»

Après la sortie de Luc Ferrandez, un membre du cabinet de la mairesse a indiqué au journaliste de TVA Nouvelles à l’hôtel de ville que M. Ferrandez serait disponible pour discuter d’autres dossiers en lien avec ses fonctions, même si le maire du Plateau a laissé entendre qu’il ne souhaitait plus nous parler.