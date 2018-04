Mort dans une course de rue, son rival est accusé

Un Thetfordois de 18 ans a été arrêté tôt, lundi matin, et accusé pour de multiples chefs en lien avec le décès de Steeven Guillemette, survenu lors d’un accident de la route, résultant d’une course de rue, le 6 novembre dernier.

L’arrestation a été effectuée par les sergents-détectives de la Sûreté municipale de Thetford Mines.

L'accusé, que l’on ne peut nommer parce qu’il était d’âge mineur au moment des faits, a comparu lundi, au palais de justice de Thetford Mines, pour des chefs d’accusation de conduite dangereuse causant la mort ; conduite dangereuse causant la mort à l’occasion d’une course; négligence criminelle causant la mort ; négligence criminelle causant la mort à l’occasion d’une course; conduite dangereuse causant des lésions corporelles, conduite dangereuse causant des lésions corporelles à l’occasion d’une course; négligence criminelle causant des lésions corporelles, négligence criminelle causant des lésions corporelles à l’occasion d’une course et de possession de cannabis.

Il a été libéré sous promesse remise à un juge de paix, assortie de diverses conditions, notamment de ne pas conduire. Son retour au tribunal des adolescents est prévu le 22 mai prochain.

Steeven Guillemette, 17 ans, a péri dans un grave accident de la route, alors qu’il s’adonnait à une course avec l’accusé dans le présent dossier, selon la SM de Thetford Mines.

C’est l’enquête qui a suivi ce grave accident qui a permis de démontrer que la vitesse excessive et le comportement de l’accusé auraient causé l’accident, lors de cette course.

La victime, qui roulait alors sur la route 112 en direction ouest, a percuté un véhicule « de style pick up » qui roulait en sens inverse, à l’angle du boulevard Frontenac Ouest et de la rue Caouette Ouest. Deux jeunes, âgés de 19 et 20 ans, se trouvaient dans la camionnette. Ils avaient subi des blessures mineures.