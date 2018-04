Que signifie le dernier message d’Alek Minassian?

Quelques minutes avant l’attaque au camion-bélier à Toronto, le présumé auteur, Alek Minassian, aurait publié un message confus sur Facebook qui pourrait permettre de comprendre quelque peu ses motivations.

«Private (Recruit) Minassian Infantry 00010, wishing to speak to Sgt 4chan please. C23249161. The Incel has already begun! We will overthrow all the Chads and Stacys! All hail the Supreme Gentleman Elliot Rodger!»

Que peut-on en comprendre?

Comme le message semble s’adresser à des gens qui comprennent déjà les codes et les références d’internet, il est difficile de bien comprendre ce que Minassian a voulu dire, s’il s’avère que c’est bien lui qui l’a écrit.

Voici toutefois quelques éléments qui pourraient aider à la compréhension du message

Private (Recruit) Minassian Infantry 00010

Minassian semble se décrire comme un «soldat d'infanterie», ce qui peut laisser croire que son attaque était planifiée.

4chan

L’auteur du message fait référence à 4chan, un site de type «forum» où n’importe qui peut publier pratiquement n’importe quoi, sous forme de commentaire ou d’image. Le site est divisé en catégories, allant de sujets très accessibles comme les animaux, les jeux vidéo ou le bricolage à des sous-catégories plutôt sombres, où sont échangées des images particulièrement scabreuses.

Incel

«Involuntarily celibate» ou «célibataire involontaire», un terme qui, selon le Urban dictionnary, réfère à un individu, souvent un homme, frustré, qui «blâmerait le reste de l’humanité pour sa virginité» et qui passerait beaucoup de temps sur des forums en ligne avec d’autres «incels». Certains feraient référence à des plans pour éliminer les «Chads» et les «Stacys», en couple, pour pouvoir être en couple eux aussi.

Minassian pourrait faire référence au fait que des femmes ont déjà rejeté ses avances.

Chads et Stacys

Toujours selon le Urban dictionnary, les internautes définissent par ces termes des hommes ou des femmes, souvent attirants physiquement ou «cool», qui sont en couple. Dans son message, Minassian dit qu’il compte tous les «renverser».

Elliot Rodger

L'auteur de la tuerie de Santa Barbara survenue le 23 mai 2014, en Californie. Alors âgé de 22 ans, il avait tué six personnes et blessé 14 autres avant de s'enlever la vie à Isla Vista, dans le comté californien de Santa Barbara. Il avait notamment utilisé sa propre voiture dans l'attaque et était motivé par sa haine des femmes.

Le suspect de l’attaque de Toronto appelle tout le monde à acclamer le «gentleman suprême» Elliot Rodger, faisant ainsi l’apologie du crime commis par l’homme en Californie. Il laisse peut-être ainsi voir ce qu’il commettra dans les minutes suivantes.