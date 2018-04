Abusée par son beau-père, Shania Twain raconte comment elle s'en est sortie

Shania Twain avait déjà révélé les abus sexuels dont elle avait été victime de la part de son beau-père dans son autobiographie.

Elle explique aujourd'hui au Guardian le processus qu'elle a traversé pour s'en remettre.

«Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais ça ne me dérange pas d'en parler parce que je pense qu'il est important pour les gens de comprendre qu'on peut s'en remettre. J'ai l'impression que les abus sexuels vont de pair avec les abus psychologiques et physiques quand il s'agit de quelqu'un qu'on connaît. J'ai appris à bloquer tout ça. Les agresseurs ont besoin de vous manipuler, avant ou après les faits, et ce que je me suis dit, c'est : ''Ok, il y a un problème avec cette personne, elle ne va pas bien''», a-t-elle révélé.

La chanteuse a cependant eu du mal, comme beaucoup de victimes, à mettre de la distance entre son agresseur et elle.

«Je me sentais mal, quand j'étais enfant, mais c'était soit aller voir les services sociaux et être sauvé soit... En fait je me suis dit ''si je vais demander de l'aide, on va tous être séparés'', et je ne pouvais pas le supporter alors on est tous resté ensemble pour le meilleur et pour le pire», a-t-elle expliqué.

Le beau-père et la mère de Shania Twain sont morts dans un accident de voiture en 1987.