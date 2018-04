La comparaison de la Coalition avenir Québec (CAQ) à un parti d’extrême droite risque de nuire au premier ministre Philippe Couillard selon nos jouteurs.

«Extrême droite? Franchement! L’extrême droite, c’est Marine Le Pen. L’extrême droite, ce sont les partis fascistes. Franchement, M. Couillard vous êtes normalement plus nuancé que ça», a lancé Luc Lavoie.

«Ce ne sont plus des coïncidences. Ce n’est plus le premier ministre qui s’échappe. Ça fait partie d’une stratégie pour que les Québécois, au moment d’aller voter (...) soient convaincus que "la CAQ, c’est peut-être quelque chose de raciste ou de xénophobe" pour qu’ils votent libéral au final», a ajouté Bernard Drainville.

Pour Régine Laurent, cette stratégie pourrait être dangereuse pour les libéraux.

«Je pense que ça va finir par le desservir parce que plus il fait ce genre de déclaration, plus ça sent, pour moi, "panique à bord du Titanic". Ce n’est vraiment pas bon», a-t-elle indiqué.