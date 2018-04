Des migrants atteints de problèmes de santé mentale

Dans quelle condition physique et mentale les migrants, qui sont toujours nombreux à franchir illégalement la frontière de St-Bernard de Lacolle, se présentent-ils au Québec? TVA Nouvelles a obtenu de l’information au sujet des maladies dépistées chez les demandeurs d’asile.

Dans une réponse fournie par le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montreal, on note notamment des problèmes de santé mentale, des maladies chroniques (HTA, diabète), des syndromes infectieux et des problèmes dentaires.

«Les cas de santé les plus complexes sont référés à la clinique des demandeurs d'asile et des réfugiés (CDAR) du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montreal pour une évaluation et une prise en charge médicale», indique Emmanuelle Paciullo, des relations publiques du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montreal.

«La clinique traite des problèmes tels que les problèmes de santé mentale -syndromes de stress post-traumatiques, dépression majeure, troubles anxieux-, les maladies chroniques complexes et aide les demandeurs d'asile avec une barrière linguistique importante», a précisé Emanuelle Paciullo.

Le mandat du PRAIDA pour le volet santé consiste en l'évaluation, l'orientation et la référence des demandeurs d'asile qui ont des problèmes de santé connus et de ceux présentant des problèmes de santé ponctuelle.

Les infirmières faisant du triage voient l'ensemble des demandeurs qui ont des problèmes de santé et les réfèrent selon la gravité vers les services appropriés, s’il y a lieu.