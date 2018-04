Ford éliminera toutes ses voitures du marché, sauf la Mustang

Ford entend éliminer la plupart de ses voitures d’ici les prochaines années pour le marché nord-américain. C’est ce qu’on a appris dans le rapport financier de Ford qui boucle le premier trimestre de l’année 2018.

C’est ainsi que disparaîtront les Fusion, Focus, C-Max, Taurus et Fiesta d'ici 2020.

Bref, sur le marché canadien, seule la Mustang demeurera en vie dans le créneau des voitures. C’est ce que nous a confirmé Christine Hollander, gestionnaire des communications chez Ford. En ce qui concerne le marché américain, la Mustang continuera évidemment d’y être offerte en plus de la nouvelle Focus Active, qui est en quelque sorte une version plus costaude et surélevée du modèle.

Les VUS et les camionnettes de la marque demeureront pour leur part bien en selle, tant au Canada qu'aux États-Unis.

Ford a justifié cette décision tranchante en soulignant que la demande des voitures était en déclin et que la profitabilité des modèles nommés ci-haut n’était plus au rendez-vous.

À titre indicatif, au Canada, Ford a vendu un peu plus de 13 000 Fiesta en 2011 alors qu’en 2017, à peine plus de 1800 exemplaires ont trouvé preneur. La situation n’est guère plus réjouissante du côté de la Fusion. Ford en a vendu 18 400 unités en 2011 alors que l’année dernière, il s’en est écoulé un peu moins de 10 000 exemplaires.

Le géant américain a la ferme intention de concentrer ses efforts dans les divers créneaux de véhicules utilitaires sport (VUS).