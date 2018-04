La CSeries changera de nom avec l’arrivée d'Airbus

Airbus se débarrassera du nom C Series au moment de prendre le contrôle du programme d’avions créé il y a 14 ans par Bombardier.

Les appellations A210 et A230 sont actuellement envisagées pour renommer les avions CS100 (110 sièges) et CS300 (130 sièges), a rapporté mercredi Bloomberg.

Ce changement de nom facilitera l’intégration des appareils dans la gamme d’Airbus et aidera à rassurer les acheteurs potentiels quant à leur avenir à long terme, ont indiqué des sources à l’agence de presse financière.

«Nous ne pouvons confirmer cette information, a commenté Nathalie Siphengphet, porte-parole de Bombardier Avions commerciaux. Nous prévoyons que le partenariat avec Airbus doublera la valeur du programme C Series. La force de vente et la puissance de la marque Airbus donneront un avantage concurrentiel enviable au programme C Series.»

Le mois prochain?

Le changement de nom pourrait être annoncé au même moment que l’entrée en vigueur officielle de la participation d’Airbus dans la Société en commandite Avions C Series, a précisé Bloomberg. Selon l’agence Reuters, cette étape cruciale pourrait être franchie d’ici la fin mai.

L’automne dernier, Airbus a pris le contrôle de la C Series lorsque Bombardier a accepté de lui céder 50,01 % du programme pour 1 $ symbolique.

Le recours à la série A200 pour nommer la C Series permettrait à Airbus de prévoir facilement de nouvelles versions de l’appareil. L’éventuel CS500 pourrait ainsi devenir l’A250.

Ce serait la première fois qu’Airbus ne nommerait pas un avion commercial en suivant la série A300, amorcée avec le premier appareil du groupe, qui s’appelait justement l’A300. Aujourd’hui, la famille compte le populaire avion monocouloir A320, le long-courrier de moyenne capacité A330, le gros porteur A350 et le gigantesque A380.

Trois compagnies aériennes exploitent actuellement la C Series: Swiss, airBaltic et Korean Air. Delta Air Lines se joindra à elles au début de l’an prochain.