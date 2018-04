L'actrice de «Smallville» libérée sous caution

L’actrice américaine Allison Mack a plaidé non coupable aux accusations de trafic sexuel portées contre elle vendredi dernier.

L’ancienne vedette de la série Smallville, qui aurait recruté des esclaves pour le gourou de la secte NXIVM, a été libérée de prison après avoir payé une caution de 5 millions de dollars américains.

Rappelons d’abord les faits. Vendredi dernier, les autorités américaines ont arrêté Allison Mack, accusée de trafic sexuel.

Entre février 2016 et juin 2017, l’actrice de 35 ans aurait recruté des jeunes femmes afin de les livrer à Keith Raniere, gourou de la secte NXIVM, à titre d’esclaves sexuelles, rapporte la chaîne CNN.

Keith Raniere a pour sa part été arrêté le mois dernier, au Mexique.

Détention à domicile

Ayant payé sa caution de cinq millions de dollars américains, Allison Mack a donc été libérée jusqu’à sa prochaine comparution en cour, prévue le 3 mai.

Selon le magazine Variety, l’actrice est désormais placée sous surveillance électronique au domicile de ses parents, en Californie, où il lui est interdit d’utiliser un téléphone cellulaire ou encore de naviguer sur internet.

Ses seules sorties autorisées sont celles pour se présenter au tribunal, ou encore pour rencontrer ses avocats.

Toujours selon Variety, l’accusée tenterait de conclure une entente visant à obtenir une sentence allégée en échange de renseignements à propos de Keith Raniere.

Si elle est reconnue coupable, Allison Mack pourrait écoper d’une peine minimale de 15 ans de prison.

Des stars dans sa mire

Depuis l’arrestation médiatisée d’Allison Mack vendredi dernier, des gazouillis de l’actrice ont refait surface.

En 2013 et 2016, l’actrice a utilisé Twitter pour interpeller directement Emma Watson et Kelly Clarkson, les invitant à discuter d’un «mouvement féminin et de développement humain unique» dont elle faisait partie.

«Je crois que nous pourrions travailler ensemble», a-t-elle, à l’époque, écrit sur le réseau social.

Aucune de ces stars n’a commenté l’histoire pour le moment.

De 2001 à 2011, Allison Mack a tenu la vedette de la populaire série Smallville, relatant l’adolescence de Clark Kent, alias Superman.

L’actrice a ensuite été vue dans les séries Wilfred et The Following.