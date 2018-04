L’échange entre la députée péquiste Catherine Fournier et Philippe Couillard, hier, lors de l’étude des crédits Jeunesse du Conseil exécutif provoque des réactions aujourd’hui à l’Assemblée nationale. Le premier ministre s’est fait reprocher son ton paternaliste à l’endroit de la jeune femme de 26 ans.

Paul Larocque a demandé à la principale intéressée si elle considérait que M. Couillard avait été adopté un ton condescendant à son endroit, mardi. «J’ai tout de suite pensé que l’attitude avec laquelle me répondait le premier ministre était clairement déplorable», a soutenu en entrevue à 100% Nouvelles, Catherine Fournier, porte-parole jeunesse au Parti québécois.

«Ça ne m’a pas empêchée de continuer à lui poser des questions qui sont tout à fait légitimes dans le cadre de mon travail de parlementaire. Je crois que les Québécois s’attendaient à des réponses à la hauteur des faits quand même assez accablants que je lui soumettais sur les nominations partisanes de jeunes qui ont été faites au sein des conseils d’administration des sociétés d’État. Malheureusement, M. Couillard a sans cesse esquivé les questions avec un ton que tous les téléspectateurs aujourd’hui pourront juger», appuie la députée de Marie-Victorin dans la région de Québec.

Hier, Mme Fournier a souligné que six des 11 jeunes administrateurs nommés aux conseils d’administration des sociétés d’État sont liés au Parti libéral du Québec. Interrogé sur le sujet, Philippe Couillard a répondu: «Je vais commencer par dire que je suis excessivement déçu d'entendre la plus jeune députée de l'Assemblée nationale se comporter de cette façon. Je pensais entendre de sa part de la politique faite autrement. C’est un peu regrettable d’aborder la question comme ça honnêtement. Je suis surpris», a déclaré le premier ministre.

«Est-elle familière avec le concept d’écofiscalité? Peut-être qu’elle en a entendu parler une fois ou deux fois, c’est-à-dire l’utilisation des politiques fiscales de l’État», a poursuivi M. Couillard visiblement irrité.

«Monsieur le président, le premier ministre peut esquiver comme il le veut les questions», a répliqué la députée Founier, hier.

Respect

Le premier ministre Couillard a été appelé à réagir aujourd’hui quant aux propos qu’il a tenus hier à l’endroit de la députée de Marie-Victorin. Il ne considère pas avoir fait preuve de parternalisme avec la plus jeune députée de l’Assemblée nationale.

«Pas du tout. Catherine Fournier, que je respecte beaucoup et qui a écrit un livre sur la jeunesse, constate que c’est sans précédent les jeunes aux conseils d’administration et elle en fait une attaque partisane. J’ai demandé si elle avait quelque chose à dire sur la compétence de ces personnes-là et elle n’avait rien à dire sur leur compétence. D’un gouvernement qui fait énormément moins de nominations avec coloration politique que les gouvernements qui ont précédé incluant son parti politique, c’est légitime pour moi de faire ces remarques», formule Philippe Couillard.

Que pense Mme Fournier de cette déclaration de M. Couillard? «Le premier ministre est mal à l’aise, car six sur 11 des nominations que je lui soumettais ont des liens avec le Parti libéral. On souhaite que les jeunes puissent s’engager en politique et compétents nommés sur les conseils d’administration des sociétés d’État. La loi est excellente dans ce sens-là. Le problème est qu’il semble que ce soit les jeunes libéraux qui sont compétents aux yeux du premier ministre. Je ne crois pas que ce soit par hasard que ce soit les curriculum vitae des jeunes libéraux qui se retrouvent sur le dessus de la pile», soutient Catherine Fournier.

Depuis 2016, les sociétés d’État du Québec doivent réserver au moins un siège à un membre de moins de 35 ans.