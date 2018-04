Le record du plus long vol commercial bientôt battu

Un vol entre Singapour et New York pourrait bien être en service d’ici la fin de l’année. Les passagers pourront bientôt voyager entre ces deux métropoles sans escale à bord d’un nouvel avion... pour une durée de près de 20 heures.

Une campagne de vols tests de l’Airbus A350-900ULR a commencé lundi en France. La compagnie aérienne Singapore Airlines a commandé ces nouveaux appareils et espère que ce vol connaîtra un meilleur succès que celui qu’ils avaient lancé il y a quelques années avec un plus petit avion, l’A340-500, avant d’y mettre fin en 2013.

Ce nouvel appareil est conçu pour assurer le confort des passagers, qui devront passer presque une journée entière dans les airs, rapporte la chaîne américaine CNN. Notamment, les allées sont plus larges et l’éclairage plus doux. Il y a également davantage de fenêtres.

Le record du plus long vol est détenu présentement par Qatar Airways. Le voyage entre Auckland, en Nouvelle-Zélande, et Doha, au Qatar, peut durer jusqu’à 18 h 20 (14 535 km). La distance entre Singapour et New York est de 17 850 km.

Qantas compte également lancer un vol entre Londres et Sydney qui pourrait durer 20 heures et 20 minutes.