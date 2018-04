Le salaire minimum à 15 $ de l'heure pourrait être bénéfique pour le Québec

La hausse du salaire minimum à 15 $ de l’heure pourrait avoir des retombées économiques significatives pour le Québec, soutient l’Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS) dans une nouvelle étude publiée mercredi.

Réfutant le scénario catastrophe qui prédit des pertes d’emplois en cas de hausse, l’IRIS soutient au contraire que la mesure pourrait avoir des retombées économiques allant jusqu’à 3,4 milliards $ dans l’ensemble des régions du Québec.

Les auteurs Julien Laflamme, Pierre-Antoine Harvey et Philippe Hurteau, tous chercheurs à l’IRIS, estiment que les retombées positives sont 9 à 11 fois supérieures à l'effet des pertes d'emplois appréhendées par plusieurs analystes et observateurs.

«Les retombées économiques dues à l'augmentation du salaire minimum à 15 $ de l'heure sont extrêmement bénéfiques pour chaque région du Québec, même en tenant compte des faibles pertes d'emplois anticipées», a souligné l'économiste Pierre-Antoine Harvey.

Ainsi, il y aurait une augmentation de la masse salariale des travailleurs à bas salaire dans chacune des régions du Québec.

«Pour la région de la Capitale-Nationale, on évalue la croissance de la masse salariale entre 180 et 292 millions $, note M. Harvey. Pour ce qui est des régions ressources comme la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, cette augmentation se situe entre 27 et 40 millions $.»

Lutte à la pauvreté

L’étude précise qu’une hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure permettra de lutter contre la pauvreté au travail et bénéficierait prioritairement aux femmes, en réduisant notamment les écarts salariaux entre elles et leurs collègues masculins.

«L'augmentation du salaire minimum a un impact plus grand chez les femmes. En effet, elles récoltent dans chaque région plus de 50 % de l'augmentation de la masse salariale», a ajouté Pierre-Antoine Harvey.

Par ailleurs, la hausse permettra aussi «d’accroître la demande intérieure, notamment par l’augmentation de la consommation des ménages à bas salaire. En effet, une part importante des gains des personnes à bas salaire est susceptible d’être dépensée en biens et services auprès des entreprises d’ici, ce qui viendrait soutenir l’économie de nos régions», toujours selon l’étude.