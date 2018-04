Lisée propose une clôture pour bloquer le chemin Roxham aux demandeurs d’asile, puis se rétracte

Le chef péquiste Jean-François Lisée a proposé de construire une clôture pour bloquer l’accès aux demandeurs d’asile pour ensuite mettre de l’eau dans son vin, inquiet d’envoyer un signe d’exclusion.

Le PQ propose de suspendre l’accord des pays tiers sûrs, ce qui permettrait aux immigrants irréguliers qui passent en masse par le chemin Roxham en Montérégie de se tourner vers les postes frontaliers réguliers.

«Une fois qu’on a décidé ça et qu’on leur donne une autre voie, bien avec le gouvernement fédéral, on dit écoutez, ce chemin-là qui a été construit, maintenant élargi et qui a des cabanes autour, on met une clôture, c’est tout. On dit, ne passez plus ici», a lancé M. Lisée mercredi lors d’une mêlée de presse à l ‘Assemblée nationale.

Le chef péquiste a ensuite fait une nouvelle sortie publique et a mis de l’eau dans son vin. «Il faudra trouver une façon, la plus banale possible pour ne pas envoyer un signe d’exclusion, pour informer que ce n’est plus l’endroit où il faut entrer», a-t-il lancé. Conserve-t-il sa proposition de clôture ? «Peu importe», a-t-il lancé. Il a même suggéré une haie de cèdres ou un panneau informatif pour indiquer que le chemin était fermé.

«Si 91% des entrées irrégulières ont lieu au Québec, c’est parce qu’on a le chemin irrégulier le plus connu au monde. Une clôture sera amplement suffisante. On a plusieurs très bons constructeurs de clôture au Québec, on a l’embarras du choix», avait dit le député de Rosemont aux journalistes sur l'heure du midi. Mais qui va payer pour ce mur, a demandé un journaliste. «Les Mexicains», a rétorqué à la blague M. Lisée.