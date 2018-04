Plus d'une tonne de tabac saisie en deux jours, un Québécois arrêté

Sept personnes, dont un Québécois, ont été arrêtées la semaine dernière dans la région de Cornwall, en Ontario, lors de deux frappes distinctes qui ont permis de saisir plus d'une tonne de tabac, a annoncé la Gendarmerie royale du Canada (GRC) mercredi.

Des policiers ont d'abord repéré, le 17 avril, un convoi de trois véhicules qui quittait Hamilton Island, près de Cornwall, sur la rive ontarienne du fleuve Saint-Laurent. Les véhicules transportaient tout près de 900 kg de tabac en feuilles haché.

Six résidents de Cornwall, quatre hommes et deux femmes, ont été appréhendés lors de ce coup de filet. Ils font face à des accusations de possession de tabac non estampillé en infraction à la Loi de 2001 sur l’accise.

Puis, le lendemain, la GRC a mis la main au collet d'Ernest Corbiere, un Québécois de 42 ans, qui transportait un peu plus de 350 kg de tabac de contrebande.

La GRC a invité la population habitant le long des berges du Saint-Laurent à la vigilance et à signaler toute activité suspecte sur le fleuve, prisé par les passeurs de tabac dans la région.