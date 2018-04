Temps d’attentes aux urgences en baisse : des statistiques trompeuses?

Lundi, TVA Nouvelles révélait que le temps d'attente de séjour moyen aux urgences était à la baisse au Québec. Toutefois, l'utilisation des unités de débordement fausserait les données.

Les chiffres dévoilés démontraient que la situation s’améliorait dans 88 salles d'urgence du Québec : le temps moyen d'attente sur civière aurait diminué de trois heures en quatre ans.

De nouveaux chiffres obtenus par le Parti québécois (PQ) viennent toutefois nuancer cette bonne performance. Des patients sur civière qui devraient rester aux urgences sont souvent déplacés dans des unités de débordement et viendraient fausser les statistiques, selon le PQ.

«Quand on voit que le temps d'attente à l'urgence atteint un certain nombre d'heures -admettons, 24 heures-, on transfère ces gens-là aux unités de débordement. Alors ça vient vraiment camoufler le vrai temps d'attente des gens sur civière», a précisé Diane Lamarre, porte-parole péquiste en matière de santé.

L’Hôpital de Hull, à Gatineau, est l’établissement à avoir sorti le plus de patients de l'urgence, soit 31. C’est 13 de plus par jour que l'année précédente.

La situation s’apparente aussi à ce qui se passe dans les centres hospitaliers Charles-Le Moyne, Haut-Richelieu et à l'Institut universitaire en santé mentale.

Gaétan Barrette, ministre de la Santé, a toutefois tenu à défendre les statistiques utilisées. «Ça fait au moins depuis l'année 2000 qu'on mesure la performance des urgences avec les mêmes paramètres», a-t-il affirmé.

Le Conseil pour la protection des malades estime pour sa part que les choses iraient nettement mieux si Québec avait ajouté tous les lits de soins de longue durée comme il l’avait promis, question de déplacer pour de bon les personnes âgées qui encombrent les urgences.

«L'objectif canadien, c'est huit heures. Alors quand monsieur Barrette souhaite 12 heures, on est très loin [...] On a le pire temps d'attente au Canada pour les patients sur civière», analyse Me Paul G. Brunet, PDG du Conseil pour la protection des malades.