Une ado risque de croiser ses agresseurs à l’école

L’ado qui aurait subi un viol collectif à Montréal-Nord il y a quelques semaines risque bien de croiser ses agresseurs à l’école, puisque ces derniers ont quitté le Centre jeunesse pour retourner vivre chez leurs parents.

«Tout a été mis en place pour protéger la victime, entre autres avec des modalités de transport scolaire, mais oui, c’est possible qu’ils se croisent dans les couloirs», a expliqué l’avocat Tiago Murias, mercredi, à la Chambre jeunesse de la Cour du Québec.

Juste avant, trois des quatre accusés venaient de comparaître pour une affaire d’agression sexuelle et de production de pornographie juvénile survenue lors d’une fête entre adolescents.

Détention «à domicile»

Quatre jeunes entre 13 et 16 ans ont été arrêtés dans cette affaire, tandis qu’un cinquième fait toujours l’objet d’une enquête. Et mercredi, trois d’entre eux – deux garçons et une fille – sont retournés vivre chez leurs parents en attendant leur procès.

«C’est une sorte de détention à la maison, les parents ont le rôle de geôlier», a expliqué Me Karine Destrempes de la poursuite.

Les accusés devront respecter de strictes conditions, dont l’interdiction formelle d’aller sur les réseaux sociaux et l’obligation d’aller à l’école.

À la sortie du tribunal, le père d’un des accusés n’a pas caché sa tristesse face aux événements.

«C’est désolant pour la personne à qui on a fait ça, a-t-il dit. Comme parent, c’est sûr qu’on ne souhaite pas ça.»