Une vigile dimanche pour les victimes de l'attaque de Toronto

Une veillée est prévue dimanche soir au Mel Lastman Square à Toronto pour honorer la mémoire des victimes de l'attaque meurtrière de lundi.

La Ville de Toronto a annoncé mercredi la tenue de cette vigile organisée en collaboration avec des groupes communautaires et le Conseil interconfessionnel de la région de Toronto.

«Ce sera une manifestation interconfessionnelle des diverses communautés de Toronto, ainsi qu'une démonstration de la résilience de la ville», peut-on lire dans un communiqué.

La veillée commencera à 19 h.

«J'encourage les gens à y assister et à soutenir tous ceux qui ont été touchés par la tragédie de lundi à Toronto», a indiqué le maire John Tory sur son compte Twitter.

Par ailleurs, la Ville de Toronto s'est associée à la Toronto Foundation pour créer un fonds pour les victimes et les personnes touchées par l'attaque. Le fonds acceptera les dons qui seront ensuite distribués aux organisations et agences pour assister les survivants, leurs familles et les familles des victimes.

Rappelons que dix personnes ont été tuées et 14 autres ont été blessées lors d’une attaque au camion-bélier sur la rue Youge, lundi après-midi. Alek Minassian, 25 ans, est le principal suspect. Détenu, il est accusé de 10 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et de 13 chefs de tentative de meurtre. Une 14e accusation de tentative de meurtre devrait être déposée dans les prochains jours.

Depuis ce triste évènement, des milliers de Torontois défilent devant le mémorial érigé spontanément, à l'angle de la rue Yonge et de l'avenue Finch, laissant derrière eux des fleurs et des messages de sympathie.