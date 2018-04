Votez pour les pires routes du Québec!

Partant du constat que le piètre état du réseau routier coûte cher aux contribuables, l’organisme CAA-Québec invite la population à voter une nouvelle fois pour les pires routes du Québec.

«C'est une occasion unique qu'on offre aux gens de s'exprimer et de livrer un message très clair aux autorités: on veut un réseau routier efficace, sécuritaire... et voici où il reste du travail à faire», a déclaré Sophie Gagnon, vice-présidente communications et affaires publiques chez CAA-Québec.

Vous connaissez une route digne d'un film d'horreur? Signalez-la et invitez la planète à voter pour les #PiresRoutes! https://t.co/GHAjfeqKIN pic.twitter.com/hOjiP1v99p — CAA-Québec (@CAA_Quebec) 25 avril 2018

Mme Gagnon a indiqué que CAA-Québec compte remettre 25 ¢ par vote (jusqu'à concurrence de 3500 $) à sa Fondation en sécurité routière. L’argent ira au développement des brigades scolaires, un programme qui touche des milliers de jeunes du primaire annuellement, selon Sophie Gagnon, pour qui «l'entretien du réseau routier doit demeurer une priorité».

Le constat de CAA-Québec est partagé par la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Celle-ci réclame de rattraper le retard accumulé.

«Nous avons 25 ans à rattraper! Pour que le réseau routier soit sécuritaire et de qualité, le gouvernement devra maintenir et accroître ses investissements au cours des prochaines années», a souligné Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), qui représente près de 1000 municipalités et MRC au Québec.

Selon la FQM, les 50 millions $ supplémentaires par année annoncés lors du dernier budget québécois pour le programme Réhabilitation du réseau routier local et le Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local (PAERRL) ne doivent pas faire oublier que ce dernier n'avait pas été indexé depuis 1993. D’où la nécessité pour la FQM de maintenir les investissements.

Comment voter? Pendant un mois, les usagers de la route pourront voter pour les pires routes sur piresroutes.com. Après le vote, CAA-Québec publiera son palmarès et communiquera avec les responsables de chacune des routes afin de connaître leur plan de match.

Des chiffres éloquents

- Remettre les routes principales dans un état acceptable représenterait un investissement colossal de 14,7 milliards $.

- Il en coûte 250 fois plus cher de refaire une route, après 15 ans, que de réaliser un entretien préventif assidu.

- Pas moins de 30 % des automobilistes québécois ont dû payer des réparations sur leur véhicule après avoir roulé dans un nid-de-poule dans les 5 dernières années.

- Les nids-de-poule engendrent en moyenne entre 100 et 500 $ de dommages.

- À l'échelle du Canada, les nids-de-poule entraînent 1,4 milliard $ en dommages par année aux automobiles.