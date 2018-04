Attaque à Toronto : de nouvelles images de la course folle de la camionnette

Une nouvelle vidéo tirée d’une caméra de surveillance montre le moment où le camion-bélier conduit par Alek Minassian roule sur le trottoir de la rue Yonge, à Toronto, pour happer une personne âgée et semer la terreur chez les piétons.

La vidéo, obtenue par Global News à partir d’une vidéo de surveillance d’un commerce, montre la camionnette blanche rouler sur le trottoir vers 13 h 24. On peut y voir trois piétons courir et sauter hors de la voie du camion-bélier pour sauver leur vie, mais une personne âgée n’a pas eu cette chance et a été heurtée de plein fouet.

Alek Minassian est accusé d’avoir tué dix personnes et d’en avoir blessé une douzaine d’autres lors de l’attaque survenue lundi, à Toronto.

La vidéo montre également un véhicule arrêté à l’intersection qui tente de tourner sur la rue Yonge. On peut voir la voiture avancer pour éviter la course folle du camion, laissant la voie libre à Alek Minassian pour poursuivre son carnage un peu plus loin.