Bond des dépenses publicitaires à l’approche des élections

Malgré les critiques formulées au cours des derniers mois, les dépenses faites par le gouvernement Couillard pour promouvoir son plan économique, sous le thème « Ensemble, on fait avancer le Québec », continuent d’augmenter à l’approche des élections.

Selon les données obtenues par la Coalition avenir Québec dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires, après la somme de 1,2 millions $ dépensée pour promouvoir le volet « réussite des jeunes » du Plan économique du Québec à la dernière rentrée scolaire, le ministère de l’Éducation a allongé une somme additionnelle de près d’un demi-million de dollars pour en remettre en février et mars dernier.

L’automne dernier, le député caquiste Jean-François Roberge avait associé la campagne diffusée du 21 août au 24 septembre à «de la propagande».

Les publicités qui ont été rediffusées à grand frais du 5 au 11 février 2018 ainsi que du 12 mars au 1er avril dernier visant à promouvoir les trois mesures prévues au Plan économique du Québec, soit «agir dès la petite enfance», «ajouter des ressources supplémentaires dans le réseau scolaire», et «60 minutes d’activités physique par jour».

Ironiquement, le HuffPost rapportait en septembre dernier que cette publicité a été tournée dans la cour d’une école privée.

« Avec l’argent des contribuables »

« Le gouvernement libéral profite de l’année électorale pour s’acheter des publicités partisanes avec l’argent des contribuables. C’est indécent», a dénoncé une fois de plus le porte-parole de la CAQ en matière d’éducation.

« Encore une fois, Philippe Couillard fait passer les intérêts du Parti libéral avant ceux des Québécois. Pendant que Sébastien Proulx flambe 1,7 millions $ en publicités partisanes, nos écoles tombent en ruine, nos enseignants sont épuisés et les professionnels manquent à l’appel. Voilà le bilan libéral des 15 dernières années», a confié le député caquiste de Chambly à notre Bureau parlementaire.

Le mois dernier, le président du Conseil du trésor, Pierre Arcand, a assuré que c’est «dans l’intérêt des Québécois» que son gouvernement avait dépensé, depuis 2014, plus de 12 millions $ en publicités faites sous le thème «Ensemble, on fait avancer le Québec», qui n’est pas sans rappeler le thème de la dernière campagne des libéraux : «Ensemble, on s’occupe des vraies affaires».