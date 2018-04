Comment se préparent les organismes au Bas-Saint-Laurent?

La légalisation du cannabis a beau avoir été repoussée de quelques semaines, les organismes du Bas-Saint-Laurent doivent s'y préparer. À quelques mois de la légalisation, qui pourrait avoir lieu à la fin de l'été, il y a toujours un flou entourant les sommes consenties à la prévention.

Au cours de la dernière année, les différentes ressources de la région liées aux dépendances ont siégé sur plusieurs comités afin d’informer le public sur le cannabis et faire de la prévention.

Selon Michel Boucher directeur général de L’Arrimage, un organisme rimouskois voué au traitement des dépendances, il y a un travail de dédramatisation sur la légalisation du cannabis à faire auprès des citoyens.

Malgré les sommes promises pour la prévention, de nombreux organismes ne savent pas comment celles-ci seront octroyées dans les différentes régions du Québec et si elles y auront droit.

«On voudrait qu’il y ait des sous pour le traitement de la dépendance, parce qu’on sait qu’il y aura beaucoup beaucoup de [demandes] au niveau du traitement, mais qu’on n’a pas beaucoup de sous pour cela. C’est l’enfant pauvre du système. On dit qu’on va faire des milliards avec le cannabis, mais très peu revient dans des centres de traitement des dépendances comme L’Arrimage», a dit M. Boucher en entrevue avec TVA Nouvelles.

Les maisons des jeunes se préparent

Bien que la légalisation touche les personnes âgées de plus de 18 ans, les jeunes posent des questions sur le cannabis.

Selon le coordonnateur de la Maison des jeunes de Rimouski, la grande médiatisation du dossier a permis de briser le tabou entourant la marijuana. Les jeunes en parlent eux-mêmes aux différents animateurs et ne se gênent pas pour poser des questions. Les interventions de prévention se font ainsi beaucoup plus facilement.

L’organisme prépare ses intervenants afin qu’ils puissent bien outiller les jeunes qui veulent en savoir davantage sur la question.

«On se renseigne beaucoup. Il y a de la formation qui va avoir lieu. On essaie de se mettre à jour. On regarde ce qui s’est fait ailleurs. Il y a des États aux États-Unis que c’est déjà ouvert, la légalisation. On essaie de se renseigner le plus possible, mais je crois que c’est au jour le jour qu’on va s’améliorer», a estimé Marc-Alexandre Labelle, coordonnateur de la Maison des jeunes de Rimouski.