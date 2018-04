Hydro-Québec va offrir des tarifs variables selon l’heure du jour

Hydro-Québec offrira dès l’hiver prochain des tarifs d’électricité variables selon les heures de la journée à ses clients.

«On ira de l’avant comme prévu, et ce, sur une base volontaire et progressive», a confirmé hier au «Journal de Montréal» un porte-parole d’Hydro-Québec, Marc-Antoine Pouliot.

Durant l’hiver

À la demande de la Régie de l’énergie, la tarification dynamique d’Hydro-Québec permettra de faire varier le coût de l’électricité selon les heures de consommation en hiver, alors que son réseau est utilisé au maximum de sa capacité en périodes de pointe.

Les tarifs seront ainsi plus élevés lors des heures dites critiques (matin et soir) et moins chers durant la nuit et le jour. La société d’État dit avoir identifié « 300 heures critiques » en hiver sur son réseau.

Des économies à prévoir

Hydro-Québec soutient que ses clients qui accepteront de repousser sur une base volontaire leur consommation d’électricité en auront pour leur argent.

Par exemple, il pourrait ainsi en coûter 25 cents du kilowattheure le matin et le soir à un client résidentiel en hiver, alors que le reste du temps, un tarif de 5 cents du kilowattheure serait en vigueur.

Hydro-Québec offre déjà ce type de tarifs à ses clients du programme biénergie qui se chauffent au mazout en hiver lorsque le mercure descend sous la barre des -12 degrés.

«Le but est de déplacer la consommation sur notre réseau et ainsi nous faire économiser d’importants achats d’électricité très coûteux en hiver en périodes de pointe», a fait valoir le porte-parole de la société d’État.

La société d’État entend déposer les modalités de sa nouvelle grille de tarification dynamique à la fin du mois de juillet en même temps que sa prochaine demande tarifaire.

Actuellement, les clients d’Hydro-Québec paient les 36 premiers kilowattheures consommés chaque jour 5,91 cents le kilowattheure, alors que les suivants sont au prix unitaire de 9,12 cents.