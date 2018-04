L'alerte Silver au secours des personnes atteintes d'Alzheimer au Québec?

La Coalition Avenir Québec (CAQ) et des groupes communautaires relancent l'idée d'implanter au Québec l'alerte Silver pour retracer plus rapidement des personnes atteintes d'Alzheimer et qui font de l'errance.

C'est un système calqué sur l'alerte AMBER utilisée lors de la disparition d'enfants et qui existe depuis 1996 aux États-Unis et 2003 au Québec.

La CAQ promet de mettre en place l'alerte Silver si elle est portée au pouvoir.

«C'est un outil supplémentaire pour protéger et sécuriser les aînés ainsi que leur famille», affirme le député caquiste François Paradis.

Au Canada, l'alerte Silver, en référence à la couleur argentée des cheveux des aînés, est utilisée en Colombie-Britannique et au Manitoba.

«Il y a au moins 35 États américains qui ont l'alerte Silver, comme en Floride», explique Marielle Raymond du comité des usagers du CISSS du Bas St-Laurent à Rivière-du-Loup, qui multiplie les démarches pour que cela se réalise au Québec.

En Floride, une centaine d'alertes Silver sont déclenchées chaque année.

C'est un représentant de l'État de l'Oklahoma qui a initié le mouvement en 2005 aux États-Unis. Et ça semble fonctionner. Au Wisconsin, par exemple, pour les 5 premiers mois de l'implantation du programme en 2015, 15 personnes âgées ont été retrouvées vivantes.

«60% des personnes atteintes d'Alzheimer feront de l'errance», confirme Nouha Ben Gaied de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

Au Québec plus de 125 000 personnes ont une démence et cela ira en augmentant à cause du vieillissement de la population.

Depuis 2003, il y a eu 13 alertes AMBER au Québec afin de retracer des enfants. Le ministère de la Sécurité publique n'étendra pas le programme aux personnes avec l'Alzheimer.

Il juge que le nombre d'alertes Silver déclenchées annuellement serait si important qu'il risquerait de désensibiliser la population à ce type d'événement

La Sûreté du Québec (SQ) estime pour sa part à environ 800 le nombre de cas de disparitions qui répondraient aux critères de déclenchement d'une alerte Silver annuellement, ce qui représente 15 alertes par semaine.

Sauver des vies

François Bourassa ne sait pas si cela aurait pu empêcher le drame horrible qui a emporté son père à Trois-Rivières en février 2017, mais il veut tout faire pour aider les plus vulnérables de la société.

André Bourassa, 79 ans et atteint d'Alzheimer, a été retrouvé sans vie à l'extérieur d'une résidence pour personnes âgées, une dizaine d'heures après sa disparition qui a été signalée tardivement.

«Il est mort gelé comme un chien, dehors, la porte barrée, plus capable d'entrer», dit son fils.

Depuis ce temps, il fait campagne pour que la sécurité des personnes âgées avec des problèmes cognitifs soit renforcée.

«Un enfant n'est pas laissé sans surveillance, une personne malade à l'hôpital non plus, mais quand c'est pour une personne âgée on dirait que ça n'a plus d'importance», ajoute-t-il.

François Bourassa est en faveur de l'implantation au Québec d'un système d'alerte Silver pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer.