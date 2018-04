Le Canada veut réduire de moitié les émissions de méthane du secteur gazier et pétrolier

L’industrie gazière et pétrolière au Canada devra réduire de près de moitié ses émissions de méthane, stipule un nouveau règlement publié jeudi par le ministère fédéral de l’Environnement.

Ottawa s’était engagé il y a deux ans à réduire de 40 à 45%, d’ici 2025, ses émissions totales de méthane sous les niveaux de 2012.

Le nouveau règlement visant l’industrie pétrolière et gazière doit réduire la pollution par le carbone d’environ 20 millions de mégatonnes par année, soit l’équivalent de retirer 5 millions de véhicules de la circulation, indique Environnement Canada.

Afin d’atteindre ses cibles, le gouvernement fédéral demande à l’industrie de se concentrer sur la détection et la réparation des fuites sur ses installations, responsables de 34% des émissions de méthane du secteur, et de restreindre ses pratiques d’évacuation de réservoirs (23%).

«En améliorant la détection et la réparation des fuites, les entreprises pourront réduire (et vendre) le gaz naturel qui est actuellement gaspillé et qui pollue l’atmosphère», a fait savoir par communiqué la ministre de l’Environnement, Catherine McKenna.

Ottawa prévoit que les nouvelles mesures favoriseront la création d’emplois et l’innovation dans des technologies moins polluantes.

Bon accueil

«Avec cette réglementation, l’industrie du gaz et du pétrole devra enfin assumer sa part de responsabilité pour faire en sorte que le Canada respecte ses objectifs climatiques», a salué le directeur de la Fondation David Suzuki au Québec, Karel Mayrand.

Ce dernier espère toutefois que le fédéral veillera au respect des objectifs par les provinces et l’industrie, rappelant que les émissions de méthane sont souvent sous-estimées ou tout simplement non déclarées.

Principal constituant du gaz naturel, le méthane est responsable de 25% du réchauffement de la planète causé par les activités humaines et est 70 fois plus polluant que le dioxyde de carbone, rappelle Environnement Canada.

Proposé l’an dernier, le projet de règlement a fait l’objet de consultations durant plusieurs mois auprès des acteurs de l’industrie.