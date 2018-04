Le CPQ veut plus de clarté sur le harcèlement psychologique

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) demande au gouvernement d’intervenir pour réduire les risques d’excès dans les plaintes pour harcèlement psychologique au travail.

Dans sa nouvelle plateforme politique, qui sera rendue publique vendredi, le CPQ déplore la «confusion» qui existe parfois aux yeux de certains salariés entre harcèlement et autorité patronale.

«Ce n’est pas parce qu’on a des processus [pour prévenir le harcèlement] que l’employeur n’a plus le droit d’évaluer, voire de sermonner un employé qui aurait des comportements ou un rendement incorrects», résume le PDG du CPQ, Yves-Thomas Dorval.

L’organisme presse donc Québec et Ottawa d’inclure le «droit de gérance» des employeurs dans les dispositions sur le harcèlement contenues dans les normes du travail. Il suggère aussi aux entreprises de faire de même dans les politiques de prévention du harcèlement qu’elles devront bientôt adopter.

En 2016, des 3617 plaintes pour harcèlement psychologique traitées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 33% ne répondaient pas aux critères, 23% étaient irrecevables, 12% étaient non fondées et 13% se sont soldées par des désistements.

M. Dorval tient toutefois à dire que même lorsqu’une plainte n’est pas retenue, le gestionnaire ou le collègue à qui l’on reproche du harcèlement doit souvent «améliorer ses façons de faire» pour éviter tout malentendu à l’avenir.

«Et il ne faut absolument pas décourager les gens à porter plainte s’ils estiment vivre du harcèlement», insiste-t-il.

Travailleurs étrangers

Le CPQ souhaite par ailleurs que les entreprises obtiennent un accès plus facile aux travailleurs étrangers temporaires, même dans les secteurs où il n’y a pas de pénurie de main-d’œuvre.