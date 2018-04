Le CUSM reçoit un don de 15 millions $

Le centre universitaire de santé McGill (CUSM) et la faculté de médecine de l’Université de McGill ont reçu un don de 15 millions $ de la Fondation Doggone de Montréal.

Cette importante contribution permettra la mise en place d’un projet impliquant quelque 250 chercheurs dans la nouvelle initiative interdisciplinaire de lutte contre les menaces infectieuses, du cancer et la maladie inflammatoire chronique de l'intestin.

La Faculté de médecine de l’Université McGill et l’Institut de recherche du CUSM (IR-CUSM) vont chacun recevoir 7,5 millions $ pour ce projet, a indiqué un communiqué de l’Université McGill. On précise que les maladies infectieuses sont l’une des «principales causes de mortalité à l’échelle mondiale et constituent une menace constante en raison des épidémies non contrôlées et de la résistance croissante aux médicaments et aux antibiotiques».

Le projet du CUSM permettra ainsi l’élaboration de «solutions novatrices visant à contrer les maladies infectieuses et les attaques au système immunitaire qui menacent la santé humaine», a-t-on ajouté.

«Ce don nous permet de tirer parti des forces de l’ensemble de la communauté de l’Université McGill en matière de recherche et de mobiliser nos efforts autour de ces défis complexes du domaine de la santé», a déclaré la principale et vice-chancelière de l’Université McGill, Suzanne Fortier.