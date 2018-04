Le vin pourrait bientôt vous coûter plus cher

La production mondiale de vin atteint son niveau le plus bas depuis 1957. Et cela risque bien de se répercuter sur le prix de votre bouteille préférée.

À l’origine de cette situation, il y a eu des périodes de gel, des pluies torrentielles et des sécheresses, de même que des pieds de vigne dévastés à Bordeaux et ailleurs, des raisins plus petits et des rendements plus faibles.

La France est l’un des pays les plus touchés, avec des pertes allant jusqu'à 19%. Le portrait est similaire en Espagne (-18%) et dans le vignoble italien (-17%).

«Il y a un impact déjà. C'est: est-ce qu'on va avoir du vin? On va avoir du vin d'autres régions», prévient Pierre Berlichi, des Agences de promotion des importations privées des alcools et des vins.

Cette rareté pourrait faire grimper les prix, estime Pierre Birlichi, qui organise un salon des vins ce week-end, au Marché Bonsecours de Montréal.

«Si on applique et la hausse de tarif, bien compréhensive par tous, et le taux de change, il y a une augmentation des tarifs absolument nécessaire, obligatoire. C'est la conséquence», relève M. Birlichi.

Hausse de la consommation mondiale

La production baisse et, pendant ce temps, la consommation mondiale augmente à un rythme de 2% par année.

Pendant que l'Asie a de plus en plus soif, la Société des alcools du Québec (SAQ) restera-t-elle aussi gourmande?

«Il serait peut-être intéressant que la SAQ étudie de réviser de façon exceptionnelle le taux de ses majorations», suggère M. Birlichi.

Le marché mondial demeure dominé par un trio européen: l'Espagne, la France et l'Italie, qui pèsent ensemble pour 47 milliards de dollars.

Les changements climatiques risquent par contre de faire émerger de nouveaux joueurs.

La SAQ pourrait modifier ses approvisionnements pour faire face à cette situation. Mais son porte-parole a refusé nos demandes d'entrevue à la caméra.

-D’après un reportage de Pierre-Olivier Zappa