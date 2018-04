Les nouveaux arrivants visés par des escrocs

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) a tenu à mettre la population en garde, jeudi, contre un type d’escroquerie visant les nouveaux arrivants au pays.

Selon les autorités, des cas semblables ont été rapportés au cours des derniers jours, principalement dans la grande région de Toronto et à Vancouver.

«Les victimes ont signalé qu’elles ont reçu des appels téléphoniques de personnes qui affirmaient être des représentants de la CISR et qui leur ont mentionné qu’elles faisaient l’objet d’une enquête et qu’elles devaient de l’argent», a indiqué dans un communiqué la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

À certaines occasions, les présumés fraudeurs auraient laissé entendre qu’ils étaient à l’emploi de la CISR ou encore de la Gendarmerie royale du Canada.

«L’escroquerie semble être la même que celle ayant commencé en décembre 2017», a fait savoir la CISR, ajoutant que l’organisme ne «demandera jamais» d’argent à ses clients, encore moins au téléphone.

Une enquête est présentement en cours pour tenter d’identifier le ou les fraudeurs qui tentent de soutirer de l’argent aux immigrants.

Les autorités demandent à toute personne qui recevrait un appel du genre de raccrocher immédiatement et de signaler l’événement au Centre antifraude du Canada, au 1 888 495-8501 ou d’appeler au service de police de sa municipalité.