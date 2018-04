Les premiers baux de la SQDC seront conclus de gré à gré

Afin d’assurer l’ouverture d’une vingtaine de succursales à temps pour la légalisation du pot, la future Société québécoise du cannabis (SQDC) procédera par invitation pour louer ses locaux, sans appels d’offres.

À moins d’un nouveau report de la légalisation de la marijuana par le gouvernement fédéral, Québec a encerclé en vert la date du 1er septembre 2018 à son calendrier.

«Bientôt, il va falloir, quand ça va être légal, que le Québec soit prêt à faire la commercialisation et la distribution [du cannabis]», a exposé d’entrée de jeu le ministre des Finances, Carlos Leitao, lors de l’étude des crédits budgétaires, jeudi, à l'Assemblée nationale.

«[Pour l’ouverture] des premiers magasins, on a un enjeu de temps, donc on a pris les outils pour être le plus efficace. [...] Parce qu’on veut être prêts pour le début [...] on va y aller par invitation [...] de gré à gré», a expliqué le PDG de la Société des alcools du Québec (SAQ), Alain Brunet.

Ce n’est qu’un début

De passage en commission parlementaire, M. Brunet a rapporté que des discussions sont toujours en cours avec une douzaine de municipalités afin de déterminer les endroits les plus appropriés pour y implanter la SQDC.

M. Brunet a aussi écarté la possibilité que la SAQ partage ses locaux avec la SQDC, par exemple avec un mur mitoyen entre les deux bannières. «Ce n’est pas du tout envisagé. [...] On ne partage pas de locaux», a dit le PDG de la SAQ.

M. Brunet a confirmé que le plan de déploiement vise toujours l’ouverture de 15 à 20 succursales, «dans un premier temps».

«On est au début de l’histoire», a rappelé M. Brunet, en assurant que la SQDC s’ajustera avec le temps afin d’améliorer son offre à travers la province.

«Notre but, c’est d’aller convertir le marché noir», a signalé le PDG de la SAQ, en assurant que les prix de la SQDC seraient compétitifs.

Paradis fiscaux

Questionné à répétition par le député péquiste Sylvain Pagé pour savoir si les fournisseurs de la SQDC qui sont financés par les paradis fiscaux verront leurs contrats résiliés, M. Brunet s’est limité à dire que les ententes ont été jusqu’à maintenant signées «sous réserve».

M. Leitao a aussi fait preuve de prudence, en évitant de parler strictement des paradis fiscaux. «On veut absolument empêcher l’arrivée du crime organisé [...] dans le commerce du cannabis», a dit M. Leitao, en référant la question des paradis fiscaux au niveau fédéral.

Québec ignore par ailleurs pour l’instant à combien pourraient se chiffrer les dividendes de la SQDC.

«Je n’ai pas fait ce genre de projection ni le ministère, on n’a pas fait ce genre de projection», a reconnu M. Leitao, en expliquant que l’objectif n’est pas celui de «faire de l’argent».

«On n’envisage pas [la commercialisation du cannabis] [...] comme une source de revenus qui permettrait de baisser le revenu fiscal des Québécois», a dit le ministre des Finances, en rappelant que les profits seront versés dans un fonds destiné à la prévention.