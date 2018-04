Patrick Roy de retour avec les Remparts

Patrick Roy est de retour. L’annonce n’avait plus de secret pour personne, mais elle a été officialisée jeudi matin : l’ancien gardien étoile de la Ligue nationale (LNH) revient à la barre des Remparts de Québec avec lesquels il occupera les fonctions de directeur général et d’entraîneur-chef.

Roy, qui avait quitté ses fonctions de vice-président aux opérations hockey et d’instructeur de l'Avalanche du Colorado en août 2016, a été présenté aux nombreux journalistes lors d’une conférence de presse tenue spécialement pour l’occasion dans le hall d’entrée du Centre Vidéotron, en présence du président de l’équipe, Jacques Tanguay, du grand patron de Québecor, Pierre Karl Péladeau, et du chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de l’entreprise médiatique, Martin Tremblay.

«Je m’offre un cadeau. Je ne cherchais pas un emploi mais le départ de Philippe [Boucher] a créé une opportunité», a indiqué celui ayant signé un contrat de deux ans.

«Patrick Roy a marqué l’histoire de la LNH et des Remparts de Québec. Nous sommes extrêmement enthousiastes de son retour au sein de l’organisation et nous sommes convaincus qu’il est la personne-clé pour poursuivre la tradition gagnante de l’équipe», a déclaré Tremblay, soulignant l’apport de Tanguay dans cette nouvelle association.

Pour Roy, il s’agira donc d’un deuxième séjour avec l’organisation dont il a été le propriétaire jusqu’à la vente à Québecor, en 2015, tout en dirigeant les opérations hockey de 2003 à 2013, en plus de se glisser derrière le banc pendant huit saisons lors de cette période. Il avait guidé celle-ci à la conquête de la coupe Memorial au printemps 2006.

Le «33» détient le record d’équipe pour le nombre de victoires par un entraîneur à la barre des Diables rouges depuis leur renaissance en 1997 avec 348.