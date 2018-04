Pilotes d’Air Transat arrêtés pour ivresse: les accusations abandonnées

Les deux pilotes d’Air Transat arrêtés et accusés en juillet 2016 d’avoir eu les facultés affaiblies par l’alcool au moment de prendre les commandes d’un vol à Glascow ont été blanchis, après que leurs échantillons de sang eurent été détruits.

Jean-François Perreault, originaire de Cacouna dans le Bas-Saint-Laurent et Imran Zafar Syed, avaient fait la manchette à l’été 2016 lorsqu’ils avaient été arrêtés par la police écossaise un peu avant le décollage.

La famille de Perreault avait toujours clamé l’innocence du pilote d’origine québécoise qui habite maintenant Toronto.

Selon BBC News, les tests sanguins devaient révéler qu'ils dépassaient la limite légale d'alcoolémie. Mais l'affaire est tombée puisque le personnel de la prison aurait détruit certains des échantillons.



Selon The Thelegraph, le personnel ne savait pas quoi faire avec les échantillons et ils n’avaient alors pas été entreposés au froid. Ils avaient par la suite été détruits. Les autres échantillons n’ont pas pu être admis en preuve.



L'affaire devait être entendue devant un juge jeudi, mais les procureurs n’avaient aucune preuve et l'audience a été annulée.



Selon nos informations, Jean-François Perreault n’avait pas pu piloter d’avion depuis, mais il pourra le faire prochainement, tout comme son collègue.

