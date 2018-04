Première condamnation au Pakistan pour pédopornographie

La justice du Pakistan a condamné jeudi à sept ans de prison un homme pour pornographie enfantine, une première dans l'histoire de ce pays.

Sadat Amin a été reconnu coupable «sans l'ombre d'un doute» par une cour de Lahore (Est) de faire partie d'un réseau global de pédopornographie s'étendant à l'Europe et aux États-Unis.

L'accusation a produit des documents «fiables, convaincants et (...) dignes de confiance» démontrant que l'accusé «possédait et transmettait à l'étranger des photographies au contenu sexuel explicite et en obtenait un bénéficie illicite», d'après une décision dont l'AFP a eu copie.

D'après l'Agence fédérale d'enquête (FIA), Sadat Amin a été arrêté en avril dernier sur dénonciation de l'ambassade de Norvège, dont un ressortissant était impliqué. Plus de 650.000 photos et vidéos de pédopornographie ont été retrouvées en sa possession.

La cour l'a également condamné à 1,2 million de roupies (environ 8 400 euros) d'amende.

Le Pakistan a seulement criminalisé en mars 2017 la pornographie infantile, de même que les agressions sexuelles sur mineurs, après le passage d'une loi au Sénat. Ces deux crimes sont désormais passibles de sept ans de prison. Auparavant, seul le viol était puni par la loi.