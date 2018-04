Renato Marrone disparu dans le plus grand des mystères

La famille de Renato Marrone, disparu depuis quatre jours à Montréal, nage toujours en plein mystère et n’arrive pas à comprendre ce qui a pu se passer.

M. Marrone, 56 ans, s’est volatilisé, dimanche après-midi dernier, alors qu’il s’affairait à défaire son abri d’auto temporaire en compagnie de son beau-frère dans le secteur de Saint-Léonard.

«Toutes ses choses sont dans la maison: son téléphone cellulaire, son insuline, les clés de l’auto... Tout est là», a raconté sa sœur, Giovanna, en entrevue à l’émission Le 9 Heures.

Renato Marrone souffre de diabète de type 1 et doit prendre son insuline quatre fois par jour.

«Personne n’a aucune idée [de ce qui a pu se passer]. Il faisait beau, il y avait beaucoup de monde dehors, mais personne n’a rien vu. [...] Ce n’est pas son genre de juste s’en aller, sans rien dire. Il l’aurait dit à mon mari s’il allait quelque part ou quelques chose, il ne serait pas parti comme ça», ajoute Giovanna Marrone.

La sœur du quinquagénaire affirme qu’il n’avait ni problème financier ni mauvaise fréquentation.

«Il n’y avait personne comme lui, il n’avait pas de chicane... [Les policiers] n’ont rien trouvé», conclut la femme.

M. Marrone mesure 1,82 m et pèse 71 kg. Il a les cheveux et les yeux bruns et a un portrait tatoué sur l’épaule gauche. Il parle français, anglais et italien.

Toute personne ayant de l’information peut communiquer avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.