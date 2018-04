Désirant travailler pour des causes qui lui tenaient vraiment à cœur, Me Ryan Hillier a fondé, avec Me Sophie Tremblay, le cabinet d’avocats nouveau genre Novalex il y a deux ans.

Depuis, l’entreprise, qui veut rendre la justice plus accessible, offre une heure de services juridiques gratuite pour chaque heure payante.

«L’objectif c’est de pouvoir offrir des services juridiques de pointe à la fois à la grande entreprise, mais aussi aux individus à faible revenus, les OBNL et les entrepreneurs en démarrage qui, autrement, n’auraient pas accès à ces services-là», explique Me Hallier.

Les coûts des services sont modulés en fonction de la capacité de payer du client.

«Pour les personnes seules, notre barème permet jusqu’à 36 000$ de revenus et à l’intérieur de ce créneau-là, elles n’auront pas à payer une cenne pour les services d’un avocat d’expérience», précise Me Ryan Hallier.

L’équipe de Novalex compte aujourd’hui huit personnes, dont l’ancienne ministre Élaine Zakaïb.