Rue Sainte-Catherine : les principaux éléments du réaménagement

Montréal réaménagera la rue Sainte-Catherine en y enlevant les espaces de stationnement et en élargissant les trottoirs.

C'est ce que l'administration Plante doit annoncer, jeudi après-midi, au cours d'une conférence de presse.

Les stationnements sur rue seront retirés sur la rue Ste-Catherine Ouest entre Bleury et Mansfield, mais il y aura près de 150 panneaux électroniques pour indiquer où sont les stationnements hors rue (11 000 places) disponibles. Au final, on parle d’une perte de 144 cases de stationnement pour ce tronçon bien précis.

Il y aura une seule voie de circulation, large de 6,2 mètres, sur cette portion de la rue Ste-Catherine. Cela tient compte des besoins pour les incendies, les policiers et les livraisons et respecte l’espace requis de déneigement et ordures.

Selon les estimations, la circulation est considérée comme moyenne et même s’il y aura souvent une voie d’entravée par un camion de livraison, on affirme que ce sera circulable.

Les trottoirs seront légèrement surélevés par rapport à la chaussée et 60 % plus larges qu’actuellement, avec 5,7 mètres de largeur.

La chaussée et les trottoirs seront en pavé de béton. On estime qu’il y sera plus facile d’y aménager des terrasses.

Au chapitre de la verdure, 95 arbres seront plantés, l’équivalent d’un arbre au neuf mètres pour assurer une croissance optimale. Plus de bancs seront installés pour que les passants puissent s’asseoir et contempler les monuments patrimoniaux.

Le nouvel aménagement prévoit une bonne cohabitation entre véhicule et cyclistes alors que la vitesse de circulation sera limitée à 30 km/h. Une station du REM est également prévue.

Pour les commerçants, la Ville bonifiera son programme d’aide de 4,9 M$, avec des subventions pour la rénovation allant jusqu’à 320 000 $ (enveloppe totale de 1,3 M$). Ils sont également invités à rénover leur façade. Montréal pourrait payer jusqu’à 40 % de ces travaux, selon l’importance du bâtiment.

Parmi les autres ajouts, notons l’installation de luminaires intelligents, du WiFi gratuit, un mobilier urbain distinctif, des places publiques verdies et des trottoirs en pavés de béton avec bordure de granit.