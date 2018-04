Santé mentale : Kim Kardashian prend la défense de Kanye West

Kanye West a été l'objet de plusieurs articles s'inquiétant pour sa santé mentale depuis le début de la semaine.

Le rappeur a notamment réitéré son amour pour Donald Trump, le très décrié et controversé président des États-Unis. Certains « proches » ont même déclaré à People et The Blast qu'il ne dormait plus et s'inquiètent qu'il ne soit de nouveau malade, comme quand il avait été hospitalisé en 2016 pour dépression.

Kim Kardashian n'a pas laissé passer ça et est montée au créneau.

« Certains médias essayent de diaboliser mon mari, laissez-moi simplement vous dire ceci... Vos commentaires sur Kanye qui deviendrait erratique et ses tweets perturbants, c’est ça qui est effrayant. Cette rapidité pour de dire qu’il a un problème de santé mentale alors qu’il est simplement lui-même, il s’est toujours beaucoup exprimé, ce n’est pas juste », a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

Elle a ajouté : « La santé mentale n’est pas une blague et les médias doivent arrêter de balancer ça à tout va. Point final ».

La star de téléréalité est également revenue sur les propos qu'il a tenus au sujet de Donald Trump. « Maintenant, parlons de Trump... La plupart des gens (dont moi-même) avons un point de vue et un sentiment très différent à ce sujet. Mais c'est SON opinion. (...) Et il n'a jamais dit qu'il était d'accord avec sa politique », a-t-elle ajouté.

La déclaration d'amour de Kanye West à Donald Trump a en tout cas ravi le président américain, qui s'en est réjoui sur son compte Twitter. « Merci Kanye West, très cool » et « MAGA! » (Ndlr : Make America Great Again, le slogan de campagne de Donald Trump), a publié le président des États-Unis dans deux tweets successifs.