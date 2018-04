Un suspect de meurtre recherché par la police de Longueuil

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 20 ans soupçonné d’être l’auteur du meurtre d’un jeune de 18 ans, au mois d’octobre dernier à Longueuil.

Le 15 octobre 2017, Muhamma Adhane a été assassiné derrière un immeuble situé sur le boulevard Sainte-Foy.

Le suspect, Youcef Bouras, fait l’objet d’un mandat d’arrestation pancanadien.

L’homme mesure 1,74 m (5 pi 8 po) et pèse 61 kg (134 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns et parle français.

«Cet individu est considéré armé et dangereux», a indiqué le SPAL.

Toute personne ayant des informations peut communiquer anonymement avec Échec au crime au 1-800-711-1800 ou en ligne à www.echecaucrime.com.