Une maison de près de 1 million $ à vendre au cœur du Mile-End

Les boiseries et les planchers de cette maison à vendre pour 999 000 $ sur le Plateau Mont-Royal, à Montréal, retiennent l’attention, car ils confèrent beaucoup de caractère à ces lieux.

La résidence de trois étages compte 12 pièces, dont trois chambres, deux salles de bain et une salle d’eau. La superficie habitable est de 2273 pieds carrés.

Il faut souligner que ce ne sont pas tous les acheteurs qui seront séduits, puisque la maison est située en annexe à l’arrière d’une autre propriété.

Qu’à cela ne tienne, on est ici dans le branché secteur du Mile-End et il faut reconnaître les nombreuses touches qui ont été apportées par les propriétaires actuels, dont les planchers en bois brésilien. Le décor contemporain et rétro à la fois fait très chic et tendance.

En outre, le haut plafond dans la pièce commune apporte beaucoup de volume à l’espace de vie principal. On retrouve par ailleurs un cellier au sous-sol – qui est fini – de même qu’un cinéma maison.

Il n’y a pas de stationnement, mais la maison est située près de l’avenue du Parc, qui est très bien desservie par une fréquence élevée d'autobus.

La propriété est évaluée à 659 000 $. Les taxes municipales s’élèvent à 5606 $ et les taxes scolaires sont de 1153 $, alors que les coûts d’énergie atteignent 2500 $.

Une visite libre est organisée ce dimanche 29 avril, à compter de 14 h, par les courtiers immobiliers Éric Forgues, Louise Salesse et Alexandre Gosselin.

On aime

Les planchers et les boiseries, de même que les poutres au plafond

La grande terrasse sur le toit

On aime moins

Le fait que la propriété soit en annexe d’une autre, dans la cour arrière