Amy Schumer en conflit avec elle-même à propos d’un viol dont elle a été victime

Amy Schumer a perdu sa virginité à l'âge de 17 ans et a révélé dans ses mémoires de 2016, The Girl With The Lower Back Tattoo, que la relation avait été non consentie, expliquant que son petit ami, qu'elle n'a pas nommé, l'a pénétrée pendant qu'elle dormait.

« Vous vous dites quand ça arrive : «OK, eh bien, ce n'est pas quelqu'un que je veux voir pourrir dans une cellule de prison, mais ce qu'il m'a fait était mal", a-t-elle raconté à Oprah Winfrey dans SuperSoul Conversations. Je n'y ai pas consenti, et pour moi, j'ai perdu ma virginité pendant mon sommeil, et ce n'est pas normal. »

La star de Crazy Amy a révélé que son ex-petit ami se sentait mal après l'incident et qu'elle était en colère, mais elle essayait quand même de le réconforter.

« La première chose qu'il a dite était : "Je pensais que tu le savais", a-t-elle ajouté. Je n'avais encore rien dit... Il était mon petit ami, je l'aimais, je devais le réconforter. (...) Je me sentais vraiment en colère. C'était juste un sentiment que j'avais, j'étais vraiment en colère contre lui, et c'est une rage qui est restée avec moi, je ne pense pas que vous oubliez ce genre de choses. En tant que femmes, nous sommes vraiment entraînées à ne pas nous mettre en colère parce que les gens vous rejettent tout de suite...»

Amy Schumer a finalement eu des rapports sexuels consentis avec son ex, mais elle n'a pas été capable de surmonter le sentiment de profonde trahison qu'elle a ressentie suite à l'agression sexuelle.

« J'ai l'impression d'avoir perdu ma virginité par le viol, a-t-elle poursuivi. Je n'y ai pas consenti, nous n'en avions pas discuté, nous n'étions pas à ce stade dans notre relation, nous n'en étions pas là, même si on pouvait parler de tout, on était ouvert l'un envers l'autre. »