Claude Bégin: composer en «famille»

Le chanteur Claude Bégin sort aujourd’hui l’album «Bleu Nuit», un deuxième opus solo truffé d'étonnantes collaborations.

L’auteur-compositeur-interprète, aussi connu comme l’un des membres du groupe hip-hop Alaclair Ensemble et le danseur Franck James dans la série «Cheval-Serpent», admet que le tout est le résultat d’un concours de circonstances, mais se dit très satisfait du résultat final.

«D’une personne à l’autre, c’était complètement différent, explique le musicien à propos de ses collaborations avec Laurence Nerbonne, Marie-Mai, sa copine Clodelle, sa mère Sylvie Morin et le rappeur Eman avec qui il a formé le duo Acrophone dans les années 1990. C’est très éclectique comme façon de travailler et comme choix de personnes aussi. »

«En fin de compte, je me suis rendu compte que presque la moitié des chansons étaient des collaborations, mais ce n’était pas ça le plan», ajoute-t-il à propos de l’album qu’il lancera le 2 mai au Artgang Montréal.

Que ce soit avec la chanson « Sans téléphone » qui marque le retour d’Acrophone après 10 ans ou la pièce «La main d’un ange» inspirée par sa mère qui lui chantait des chansons de Claude Léveillée durant son enfance, ces collaborations donnent un côté familial à l’album selon l’artiste.

Celui-ci souligne aussi que la chanson «Bleu nuit», réalisée avec sa fiancée, est le début de quelque chose de plus grand pour le couple.

«Je me suis dit que cette chanson allait être le tremplin, explique-t-il à propos d’une possible carrière musicale pour sa douce. C’est sûr qu’il y aura une suite.»

Ne pas avoir peur du ridicule

Depuis ses débuts dans le monde du hip-hop il y a plus de 20 ans, Claude Bégin a trempé dans bon nombre de styles musicaux.

Aujourd’hui, l’une des marques de commerce de l’artiste est son humour parfois absurde particulièrement présent dans certains de ses vidéoclips.

Par exemple, le musicien en a intrigué plus d’un en 2015 avec le clip pour «Avant de disparaitre » dans lequel il voyageait jusque dans l’espace sur le dos d’un bélier magique, le tout complètement nu.

«Ça reflète bien qui je suis, parce qu’en général, le monde me disent qu’ils ne savent pas quand je niaise ou pas, explique-t-il. C’est à mon image et je suis bien là-dedans. »

Trouver sa place

Il n’a cependant trouvé sa place que récemment.

«Je suis passé par plusieurs phases, se rappelle le chanteur et producteur. Quand j’ai commencé la musique, c’était très sérieux les sujets, c’était du rap. Il y avait des petites touches d’humour, mais très premier degré.»

«Je n’étais pas tout à fait en harmonie avec mon public qui aimait ce genre de truc-là», ajoute-t-il.

Au fil de ses projets, dont Alaclair Ensemble, il a trouvé son ton et adopté une attitude plus désinvolte, jouant notamment avec le deuxième et troisième degré. L’artiste explique qu’il a finalement trouvé un style qui lui convient.

«J’ai adoré que le public embarque, relate-t-il en parlant de ses débuts avec le collectif qui s’est mérité le Félix du meilleur album hip-hop en 2017. Ça m’a conforté. Je pense que ce sentiment m’a suivi pour me lancer dans ma carrière solo. »

Un studio dans le sac à dos

Le chanteur et compositeur Claude Bégin dit ne plus avoir d’intérêt pour les gros studios d’enregistrement maintenant qu’il peut littéralement trainer un «studio» dans son sac à dos.

«Ça donne une énorme liberté», note-t-il, expliquant qu’il est produire d’obtenir un résultat de qualité à l’aide d’un ordinateur et d’outils format miniature.

Ce second pus enregistré, principalement à la maison, en fait foi, selon lui.

«L’orchestration [sur l’album], tu penserais que c’est dans un gros studio. Mais il s’agit plutôt de juxtaposer la même trame réalisée avec une violoncelliste», donne-t-il en exemple.

Ne dépendre que de soi

«L’intérêt du projet solo, c’est aussi de monter et contrôler absolument tout», explique-t-il à propos des différences entre ses projets de groupe et celui-ci.

C’est pourquoi cette manière de faire est particulièrement intéressante pour lui.

«Je suis juste dépendant de moi et je peux travailler où je veux. C’est vraiment ça la liberté. »