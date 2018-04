Cours d’éducation sexuelle : «les parents s’imaginent qu’on va leur montrer des vidéos de Stormy Daniels»

L’implantation de cours d’éducation à la sexualité dans les écoles du Québec continue de soulever l’inquiétude et la colère de certains parents. Richard Martineau a critiqué cette attitude lors de son passage à l’émission

Québec Matin.

«Les parents s’imaginent qu’on va leur montrer des vidéos de Stormy Daniels, qu’on va leur apprendre toute les positions du Kama sutra, la brouette thaïlandaise, etc. Ils pensent qu’on va encourager les enfants à changer de sexe», a-t-il expliqué.

Selon lui, les 5 heures par années au niveau primaire et les 15 heures par année au secondaire consacrée aux cours, «c’est vraiment la base».

Le chroniqueur dénonce aussi une certaine hypocrisie dans ce genre de dossier : «c’est très drôle. Quand on parle de faire respecter nos valeurs, on nous fait passer pour des racistes et des xénophobes, mais quand eux le demandent, là c’est correct».

Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, a malgré tout récemment affirmé vouloir «un mécanisme le plus restrictif possible» quant à de possibles exemptions. Une bonne décision «en théorie», mais qui risque d’être difficile à appliquer quand les parents interviendront, selon Richard Martineau.

«J’ai tenté de faire retirer mon enfant du cours d’éthique et culture religieuse parce que je le trouve inutile [...] et on m’a dit non. Donc ce qui est bon pour pitou, est bon pour minou. Si le mien doit avoir des cours de religion, le vôtre devra avoir des cours de sexualité», a-t-il avoué.

Le chroniqueur craint d’ailleurs que si on ouvre la porte à de telles exemptions, les choses risquent de dégénérer.

«Après ça va être quoi? Les cours des sciences? [...] On ne peut pas faire de l’éducation à la carte.»