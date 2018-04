Des paramédics maintenant en poste à Montréal-Trudeau

Une hausse de près de 40 % en cinq ans du trafic de passagers a mené l'aéroport Montréal-Trudeau à faire appel aux services de paramédics pour rehausser la qualité de ses soins d’urgence.

Benoît Cloutier, Julien Marleau et Normand Levasseur font partie des 10 nouveaux paramédics d’Urgences-santé qui patrouillent à vélo dans l’aérogare de Montréal-Trudeau. Plus mobiles sur deux roues, ils peuvent facilement couvrir les 327 500 mètres carrés de l’aérogare et arriver sur les lieux d’une urgence en moins de trois minutes.

Chaque jour, entre 6 h et 23 h, au moins deux paramédics sont en poste pour répondre à toute éventualité. Les interventions les plus fréquentes concernent des faiblesses liées au stress et à la fatigue, ainsi que des problèmes de santé déjà existants tels que l’asthme, le diabète et la tension artérielle.

«Ça va des traumas majeurs aux traumas mineurs, a mentionné jeudi Benoît Cloutier. Ça peut être une fracture cervicale ou un AVC.»

Une réanimation cardiaque réussie a même été effectuée il y a un peu plus d’une semaine.

L’aéroport vient ainsi rejoindre ceux de Vancouver et de Toronto, qui étaient déjà dotés d’un service de paramédics.

«Plus qu’adéquat»

Des premiers répondants étaient présents à l’aéroport, mais une croissance de 32 % du trafic passager dans les cinq dernières années a renforcé la demande en matière de premiers soins. L’aérogare est fréquentée par une moyenne de 50 000 personnes par jour.

«Vu le volume d’appels et le haut risque de problèmes qui peuvent être liés à la santé dans les aéroports, les paramédics étaient la meilleure option pour offrir un service plus qu’adéquat», a fait valoir Julien Marleau.

En 2017 seulement, près de 3000 interventions de nature médicale ont été prodiguées par les premiers répondants et, depuis leur entrée en poste début avril, les paramédics de Montréal-Trudeau ont répondu à près de 10 appels par jour.

«La grande différence entre nous et les premiers répondants, a expliqué Normand Levasseur, c’est qu’on peut donner de l’information aux véhicules ambulanciers qui s’en viennent. Si on a besoin d’équipement, on peut les aviser.»

Environnement différent

Il n’y a pas de différences entre prodiguer des soins de première ligne comme paramédic en ambulance ou comme paramédic à l’aéroport, précise Benoît Cloutier, «mais ton environnement de travail est complètement différent».

Le milieu sécurisé de l’aéroport facilite l’accès aux lieux d’une urgence, mais apprendre à s’y retrouver a été un défi lors des premières semaines.

«Mais on aime toujours les défis. On est censés être capables de faire face aux changements à n’importe quelle minute. C’est notre travail», conclut Julien Marleau.